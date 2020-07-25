Тегеран, , 08:54 — REGNUM 23 июля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил в своем послании, что поведение трех европейских стран (Великобритании, Германии и Франции) и США является причиной провала СВПД, отметив, что эти государства должны взять на себя ответственность за соответствующие последствия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июля.

«Интервью с главой внешнеполитического ведомства ЕС по СВПД, дальнейшее подтверждение выполнения Ираном своих обязательств даже после незаконного выхода из него США, а также озабоченность по поводу краха СВПД вполне реалистичны», — написал Ваези в своем твиттере.

«Но причиной провала СВПД является продолжение жестоких санкций США и несоблюдение «Евротройкой» своих обязательств, поэтому они должны взять на себя ответственность за дальнейшие последствия», — отметил он.

Иран и шесть мировых держав (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) достигли ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), спустя 13 лет интенсивных дипломатических переговоров. США больше не являются участниками сделки, поскольку в одностороннем порядке вышли из соглашения 8 мая 2018 года.