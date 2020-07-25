Тегеран, , 08:52 — REGNUM 23 июля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи назвал односторонние санкции США против сирийского народа позорными, заявив, что все иностранные силы, присутствие которых не разрешено сирийским правительством, должны покинуть сирийскую территорию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июля.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Ближний Восток: политика в отношении Сирии», он подчеркнул, что национальный суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Сирии должны полностью соблюдаться всеми.

«Мы еще раз подчеркиваем, что суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Сирии должны полностью соблюдаться всеми, и соответственно все иностранные силы, присутствие которых не разрешено сирийским правительством, должны покинуть сирийскую территорию», — отметил Тахо Раванчи.

Он также подчеркнул: «Ярким примером является оккупация части Сирии американскими войсками, которые продолжают грабить сирийскую нефть и богатства, а также поддерживают и защищают террористические группировки под маской борьбы с терроризмом».

По словам дипломата, точно так же акты агрессии Израиля против Сирии являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, перед лицом которого сирийское правительство имеет суверенное право решать, как и когда осуществлять свое неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. «Такой агрессии должен быть положен конец», — заявил Тахт Раванчи.