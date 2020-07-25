Тегеран, , 08:51 — REGNUM 23 июля генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском Карачи передал сотни комплектов безопасности от коронавирусной инфекции (COVID-19) обществу Красного Полумесяца в южной провинции Синд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июля.

Ахмад Мохаммади передал защитное снаряжение главе Общества Красного Полумесяца в Синде Шахназ Хамид во время встречи в Карачи. В ходе встречи, состоявшейся в офисе Красного Полумесяца, стороны обменялись мнениями о вспышке коронавирусной инфекции в Иране и Пакистане.

Иранский дипломат заявил, что Иран производит современное оборудование для защиты от опасного вируса наряду с лекарствами и готов поставлять и экспортировать эту продукцию в Пакистан по доступным ценам. Мохаммади по этому случаю передал сотни комплектов Обществу Красного Полумесяца Синда от имени известной иранской больницы.

Ранее крупнейший пакистанский благотворительный фонд Edhi пожертвовал Ирану 200 000 долларов для оказания помощи стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава организации Фейсал Эдхи передал пожертвования генеральному консулу Ирана в Карачи.