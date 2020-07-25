Каракас, , 05:59 — REGNUM Делегация дипломатов прибыла в Венесуэлу с визитом для оценки ситуации в стране, 24 июля сообщил представитель МИД Норвегии Даг Халвор Нюландер на своей странице в Twitter.

По его словам, группа дипломатов должна ознакомится с состоянием дел в области здравоохранения, а также с политической обстановкой в Боливарианской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля сообщает пресс-служба венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо распространила информацию, что в Венесуэле ожидают визита представителей правительства Норвегии.

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