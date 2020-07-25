Приштина, , 07:39 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 24 июля представил парламенту отчет о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе, которая прошла 16 июля при посредничестве ЕС. Заседание парламента продолжалось шесть часов. Почти все это время продолжалась ожесточенная полемика между Хоти и депутатами.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с критикой Хоти выступили спикер Вьоса Османи, заявившая, что премьер-министр ведет диалог с Сербией нарушая Конституцию края, депутаты «Альянса за будущее Косово» Рамуша Харадиная, возмущенные тем, что Хоти принимал важные решения по диалогу не советуясь с ними как с партнерами по правящей коалиции, депутаты Демократической партии Косово, настаивающие на том, что диалог с Сербией должен проходить под руководством США, а также депутаты бывшей партии власти «Движение за самоопределение», вообще не признающие правительство Хоти легитимным.

В своем докладе депутатам премьер-министр подчеркнул, что территориальная целостность Косово неприкосновенна и ее сохранение является одной из основных предпосылок для ведения диалога Приштины с Белградом. По словам Хоти, соглашение с Сербией будет заключено на основе Конституции Косово и при поддержке США и ЕС.

Однако что бы ни сказал Хоти, его слова встречали агрессивную критику. Сеанс показал, что почти все основные политические силы Косово (кроме разве что однопартийцев из Демократической лиги Косово и, возможно, «Сербского списка» — политической организации косовских сербов) враждебно или полувраждебно относятся к Хоти. Премьер-министр больше не обладает поддержкой парламентского большинства и любая ошибка будет стоить ему поста.

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