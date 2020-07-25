Приштина, , 07:46 — REGNUM Соединенные Штаты Америки 21 июля направили Косово десятки БТР. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Точное число единиц техники не сообщается, однако фотографии, размещенные в социальных сетях позволяют сделать вывод о том, что речь идет о десятках машин.

https://twitter.com/Petrit/status/1285613865842216960

Координатор программы США по предоставлению международной помощи «Вызовы тысячелетия» в Косово Петрит Селими на своей странице в социальной сети Twitter назвал новый подарок США доказательством действительности соглашения о том, что Силы безопасности Косово, ныне проходящие трансформацию в полноценную армию, будут снабжаться оружием из США на пути в НАТО.

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