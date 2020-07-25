Приштина, , 07:47 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово, а ныне лидер оппозиции и глава партии «Движение за самоопределение» 24 июля провел прощальную встречу с главой миссии ЕС в Косово Натальей Апостоловой.

В сообщении пресс-службы «Самоопределения» говорится, что в ходе встречи Курти и Апостолова поблагодарили друг друга за постоянное поддерживание связи и благотворное сотрудничество в течение последних четырех лет». Стороны выразили желание поддерживать связь и далее. Курти выказал готовность к сотрудничеству его партии и с будущим главой миссии ЕС в Косово.

Днем ранее встречу с Апостоловой провела спикер парламента Косово Вьоса Османи, которая поблагодарила представительницу ЕС за работу по поддержке прав женщин в крае.

Что в СМИ не упоминалось, так это то, что оба политика настроены на сотрудничество с ЕС и дистанцируются от США и УЧК (алб. Освободительной армии Косово) и политиков, вышедших из нее, и являются политическими противниками премьер-министра Косово Авдуллы Хоти и президента Хашима Тачи. Апостолова явно проявляла симпатию к этим политикам, что проявило себя в период «междуцарствия» после вынесения парламентом Косово вотума недоверия правительству Курти, когда решалось, будет ли новый премьер-министр избран на выборах или назначен президентом с одобрения парламента. За это европейский дипломат подверглась жесткой критике со стороны косовских политиков, что, вероятно, и стало причиной завершения ее работы в крае.

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