Приштина, , 06:42 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 24 июля выступила с критикой политики премьер-министра Косово Авдуллы Хоти в ходе диалога с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, критику Османи вызвал тот факт, что премьер-министр вопреки решению Конституционного суда Косово ввел некий специальный механизм ведения диалога с Сербией, не получив предварительно одобрения в парламенте.

В частности, назначенный на пост Государственного координатора по диалогу с Сербией Скендер Хюсени не просто стал главой Совета экспертов при переговорной команде, но и внезапно получил полномочия по ведению диалога с Сербией по ряду вопросов и даже по составлению чернового текста отдельных глав будущего всеобъемлющего мирного соглашения с Сербией.

Напомним, Османи и Хоти изначально были членами одной партии — Демократической лиги Косово (ЛДК). Четкий разрыв между политиками обозначился весной, после того, как Хоти выступил с критикой Альбина Курти, тогда ещё премьер-министра, заместителем которого он был. ЛДК вышла из коалиции с «Движением за самоопределение» Курти и стала инициатором вынесения вотума недоверия правительству Курти, однако Османи игнорировала новую политическую линию своей партии и выступила против назначения Хоти на пост премьер-министра. За свою позицию Османи была исключена из руководства ЛДК, где являлась самой популярной политической фигурой.

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