Брюссель, , 06:42 — REGNUM Государственный координатор Косово по диалогу с Сербией Скендер Хюсени 24 июля провел встречу с Филипом Рикером,помощником государственного секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США.

На своей странице в социальной сети Facebook Хюсени сообщил, что темой обсуждения стало возобновление диалога между Сербией и Косово.

В ходе беседы дипломат подчеркнул, что роль США в диалоге, как и роль ЕС, незаменима.

Ранее в тот же день Рикер провел встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

В настоящее время ЕС и США почти открыто соперничают за лидерство в диалоге между Сербией и Косово. Из-за внезапного вызова президента Хашима Тачи Специальным трибуналом по Косово встреча лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне сорвалась, что привело в тому, что диалог между Сербией и Косово возобновился 16 июля в Брюсселе.

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