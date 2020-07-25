Кито, , 05:06 — REGNUM Защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов готовы обеспечить власти Эквадора. С таким предупреждением в адрес Китая и ряда других стран выступил министр иностранных дел республики Луис Гальегос в ходе виртуальной конференции глав внешнеполитических ведомств государств Латинской Америки и КНР, сообщается на сайте эквадорского МИД.

Речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане (200 миль Галапагосских островов), где обитают уникальные виды рыб и животных. По мнению властей Эквадора, экосистеме вокруг архипелага угрожает незаконная рыбная ловля, которую ведут несколько стран, включая Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Китай ввел первый в своей истории мораторий на вылов рыбы в открытом море юго-запада Атлантического океана.

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