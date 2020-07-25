Бразилиа, , 04:43 — REGNUM Аккаунты по меньшей мере 16 сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, подозреваемых в распространении «фейковых» новостей, были удалены из социальных сетей Twitter и Facebook, сообщается на сайтах компаний.

Соцсети сослались на распоряжение Федерального верховного суда Бразилии. Среди лиц, чьи аккаунты были удалены, есть бизнесмены, политические активисты, блогеры, военный, а также советники депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае у 27 сторонников Жаира Болсонару были проведены обыски по делу о распространении ими недостоверной информации.

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