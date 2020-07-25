Тунис, , 03:57 — REGNUM Решение отправить в отставку министра иностранных дел Туниса Нуреддина Эррея принял и. о. премьер-министра страны Элиас Фахфах, сообщает пресс-служба тунисского правительства.

На такой шаг Фахфах пошел после консультаций с главой государства Каисом Саидом. Государственный секретарь по международным делам Туниса Сальме Эннайфир назначен временно исполняющим обязанности главы МИД республики.

Причины увольнения Эррея не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Элиас Фахфах ушел в отставку с поста главы правительства Туниса после просьбы тунисского президента Каиса Саида. При этом чиновник продолжает временно выполнять обязанности премьер-министра.

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