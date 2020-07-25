Нью-Йорк, США, , 03:53 — REGNUM Майкла Коэна, бывшего личного юриста президента США Дональда Трампа, выпустили из тюрьмы под домашний арест, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что из исправительного учреждения его забрали сын и его брат. Ожидается, что на Коэна наденут браслет, отслеживающий его передвижения, а затем отвезут в его квартиру на Манхэттене.

«Он выглядел опустошенным», — добавил адвокат Коэна Джеффри Левайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-юриста Трампа Майкла Коэна вернули в тюрьму после его высказываний о намерениях опубликовать мемуары. После этого за бывшего юриста американского президента вступилась правозащитная организация и подала в суд.

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