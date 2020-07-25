Хьюстон, США, , 03:29 — REGNUM Группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне (США) и проникла в помещение, сообщает 24 июля агентство Reuters.

По сведениям источников, инцидент произошёл сразу после вступления в силу (16:00 по местному времени) распоряжения администрации США о закрытии китайского представительства.

Кроме того, после проникновения неизвестных в помещение взломанную дверь остались охранять двое сотрудников из бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США.

Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон принял решение о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне для обеспечения защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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