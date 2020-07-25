Санкт-Петербург, , 03:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Кронштадте 24 июля состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В репетиции, проходившей в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда, приняли участие 46 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, представляющих различные флоты и флотилии ВМФ России. В их числе — атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Касатонов», большие десантные корабли (БДК) «Пётр Моргунов», «Королёв» и «Минск», корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли (МРК) «Серпухов», «Мытищи», «Советск» и «Град Свияжск», и другие. Воздушную часть парада на генеральной репетиции представляли более 40 самолетов и вертолетов морской авиации.

Отмечается, что в этом году значительно возросла процентная составляющая участвующих в параде кораблей нового поколения. Напомним, что Главный военно-морской парад 26 июля будет проходить на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот 24 июля провёл в городе Балтийске Калининградской области генеральную репетицию военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России.

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