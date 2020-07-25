Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Соединённые Штаты стремятся взаимодействовать с конкурирующими странами — Россией и Китаем — и это не означает, что с ними будут выстраиваться враждебные отношения, заявил 24 июля журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Мы в США наконец проснулись и поняли, что необходимо делать намного больше с применением стратегии конкурирования», — сказал он.

Форд добавил, что Вашингтон стремимся поддерживать диалог с Москвой и Пекином в тех сферах, в которых «существует потенциальная возможность» для его ведения.

Представитель США напомнил, что на следующей неделе состоится встреча в Вене, на которой российские и американские дипломаты обсудят «возможности будущих рамок контроля над вооружениями».

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