Балтийск, Калининградская область, , 02:00 — REGNUM Балтийский флот 24 июля провёл в городе Балтийске Калининградской области генеральную репетицию военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, руководящий репетицией, обошёл на катере парадный строй стоящих в морском канале Балтийска кораблей флота, после чего с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!» и прохождения боевых кораблей по каналу стартовала основная программа, которую зрители и гости праздника смогут увидеть 26 июля.

Завершил прогон программы, наполненной разнообразными зрелищными демонстрациями возможностей флота, «Вальс буксиров».

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот приступил к формированию в Калининградском морском канале парадного строя кораблей ко Дню ВМФ. В главную линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надёжный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев».

Постановка кораблей на специально установленное ранее в канале рейдовое оборудование (так называемые «бочки») осуществляется с применением буксиров и плавучего крана.

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