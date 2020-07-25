Каракас, , 01:44 — REGNUM В Венесуэлу вскоре прибудут представители правительства Норвегии, намеревающиеся ознакомиться с ситуацией в политической и гуманитарной сферах в стране. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

По информации пресс-службы, связавшиеся с ними представители правительства Норвегии сообщили, что «планируют прибыть в страну в ближайшие несколько часов без предварительной повестки дня».

«Цель их визита — узнать текущее положение в стране с точки зрения политики и гуманитарной сферы», — говорится в тексте опубликованного оппозицией сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля власти США приняли решение о расширении санкций в отношении Венесуэлы. В американский санкционный список будут дополнительно внесены ещё двое граждан Венесуэлы.

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