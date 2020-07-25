Киев, , 01:30 — REGNUM Международную платформу, которая позволит властям Украины проводить консультации с представителями других стран по «вопросу Крыма», планируют создать в Киеве. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Встреча Дениса Шмыгаля с Жозепом Боррелем. 23 июля 2020 года, Брюссель Kmu.gov.ua

Вопрос стал предметом обсуждения на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем в Брюсселе.

«Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевого участника «нормандского формата», а также региональных партнеров», — говорится в сообщении.

В Киеве рассчитывают, что платформа на первом этапе станет консультативно-координационный площадкой, а затем — переговорной.

Напомним, шесть лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России и официально стали новыми субъектами страны. Произошло это по итогам референдума, проведенного на фоне госпереворота на Украине. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом России 18 марта 2014 года, а спустя три дня документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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