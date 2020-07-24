Тегеран, , 23:53 — REGNUM Иран направил в Совет Безопасности ООН официальный протест в связи с инцидентом, произошедшим в воздушном пространстве Сирии, когда истребитель ВВС США чуть не спровоцировал катастрофу иранского пассажирского самолета, сообщает 24 июля агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Ирана уже заявило, что официальные протесты по поводу угрозы гибели пассажиров и экипажа самолета иранской авиакомпании Mahan Air, также направлены в Международную организацию гражданской авиации и посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы США на территории Ирана.

«Если что-то случится с самолетом на пути обратно, Иран возложит ответственность на США», — заявил агентству IRNA пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави.

Ранее официальный Тегеран заявил, что обязательно предпримет ответные шаги на опасное поведение самолёта ВВС США в воздушном пространстве Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, два истребителя ВВС США опасно приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air в небе Сирии, из-за чего пилот авиалайнера был вынужден совершить резкий манёвр, чтобы избежать столкновения. В результате этого несколько пассажиров получили травмы.

Иранский пассажирский самолет совершал воздушный рейс по маршруту Тегеран-Бейрут.

Представители Пентагона заявили, что истребитель F-15 ВВС США не нарушал международных правил и таким образом обеспечивал безопасность военных США, размещенных в Сирии.

Напомним, военные США находятся в Сирии без мандата ООН и без приглашения правительства Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель США по Афганистану заявил о возможных переговорах с Ираном