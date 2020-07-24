Пинга, , 23:47 — REGNUM Не менее 37 трупов найдены в городе Пинга (провинция Северная Киву, Демократическая Республика Конго), сообщает 24 июля Anadolu.

Отмечается, что погибшие — участники вооружённого столкновения двух кланов крупнейшей в ДР Конго группировки NDC-Rénové, которое произошло 20 июля.

К настоящему моменту Пинга освобождён от группировки вооружёнными силами страны. Ранее бежавшие из него жители возвращаются домой.

Напомним, NDC-Rénové в ДР Конго контролирует северо-восточный район, в частности — территорию провинции Северная Киву, происходят налёты и на провинции Южная Киву и Итури.

Известно, что в Итури с декабря 2017 г. из-за нападений бандитов погибли около тысячи человек, ещё полмиллиона сделались беженцами.

По неточным данным, в составе NDC-R от одной до пяти тысяч членов. Столкновения при участии этой группировки также наблюдаются в Мвесо, Кашугу и вблизи Кациру.

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