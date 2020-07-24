Киев, , 23:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси сотрудничать в космической отрасли, сообщает 24 июля пресс-служба офиса украинского президента.

Уточняется, что это было сделано в ходе телефонного разговора. По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, не уточняется.

«Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — цитирует офис слова Зеленского.

Кроме того, Зеленский пригласил ас-Сиси совершить визит на Украину.

По данным офиса, от такого предложения президент Египта вежливо отказался под предлогом сложной эпидемиологической ситуации в мире.

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