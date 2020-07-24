Москва, , 22:56 — REGNUM Президент Российской Федерации обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и проблемы взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сегодня 24 июля.

В ходе совещания Путин обсудил с членами Совбеза России отношения Москвы с другими странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Отдельно российский лидер отметил обострение отношений между Ереваном и Азербайджаном.

«Для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение на армяно-азербайджанской границе произошло 12 июля. В течение нескольких дней происходили вооруженные столкновения, с обеих сторон были потери. На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась. Однако армянские и азербайджанские диаспоры в других странах стали устраивать массовые драки.