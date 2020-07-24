Вашингтон, , 22:53 — REGNUM США обеспокоены влиянием, которое оказывает Россия на процесс президентских выборов, так как Москва пытается подорвать доверие американского народа к выборам президента, заявил 24 июля директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

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По его словам, при этом Россия использует «интернет-троллей».

"Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль. Используя ряд средств, в том числе интернет-троллей, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая призвана подорвать доверие к нашему демократическому процессу», — указано в заявлении Эванины.

При этом директор Национального центра контрразведки заявил, что, кроме России, на выборы в США влияют Китай и Иран, которые «давят» на политиков США и распространяют дезинформацию в социальных сетях, чтобы разделить страну в преддверии выборов.

По сложившейся традиции никаких доказательств своих обвинений Уильям Эванина. приводить не стал.

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