25 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Нынешние выборы в США — это конфликт кукловодов, а не кукол. Сейчас они пока в тени, но если после выборов возникнет угроза коллапса системы, будут включены чрезвычайные меры стабилизации. Тогда США получат хунту, а мир узнает имя нового фюрера. Возможно, именно такой сценарий и является реальной целью хозяев США.

Александр Халдей, , 11:15 — REGNUM Продолжающееся противостояние американских правящих партий, в которое вовлечено американское общество, привело к вскрытию застарелых обид, запустивших маховик эскалации гражданского конфликта. Этот приём — разбудить старые обиды — многократно использовался неоконами для сноса многих государств и хаотизации их политических систем. СССР, Югославия, Ирак, Сирия, Египет, Ливия, теперь вот пришлось применить технологию у себя дома против конкурентов.

Кукрыниксы. В мире акул. 1962

Естественно, эксперты изучают сценарии вариантов развития конфликта. Всех интересует перспектива выхода ситуации из-под контроля инициаторов и вероятность гражданской войны в США. В процессе заочного мозгового штурма возникают очень интересные версии, которые не только показывают возможные сценарные ветви, но и позволяют судить о базовых парадигмах, служащих основой экспертных оценок.

Очень интересный сценарий развития гражданской войны в США предложил Андрей Школьников в 2018 году в статье «Очерки о стратегии США». Карта конфликта рисуется пошагово, с расширением перспективы и глубиной прогнозирования в несколько этапов. Причинно-следственные связи исследованы в динамике, приводящей к реалистичному изображению качественно изменившегося мира.

Однако в сценарии есть недостатки, влияющие, на наш взгляд, на всю последующую цепочку рассуждений. И в этом подходе отражены распространённые в экспертной среде установки, которые пока принимались априори без критического осмысления.

Одной из таких установок является идея противостояния между промышленным капиталом США как основой электоральной базы Трампа и финансовым капиталом как основой электоральной базы Байдена-Клинтон. Именно из постулата наличия такого конфликта и строятся все последующие версии. И именно наличие такого разделения капитала является главной ошибкой.

Промышленного капитала в США, отделённого от финансового, уже давно не существует. Весь промышленный капитал принадлежит финансистам. Акционерный капитал ТНК размыт по миноритарным акционерам, а крупные пакеты принадлежат фондам, то есть финансистам. Ими же обеспечивается кредитование корпораций. Не говоря уже о создании делового климата в стране и тарифной и процентной политики.

Все фондовые операции промышленных предприятий реального сектора — это финансовые операции банков, давно и плотно перехвативших контроль над реальным сектором у бывших собственников. Поэтому нет конфликта между промышленным и финансовым капиталом, так как нет двух разных субъектов такого конфликта.

Рене Магритт. Голод. 1948

Инвестиционные портфели тщательно диверсифицированы, и потому финансисты раскладывают деньги по разным корзинам. Что-то идёт в акции предприятий, что-то в финансовые инструменты, что-то в сырьё, что-то в валюту. Иных источников капитала у промышленных корпораций не существует. Все американские производственники — это банки, за которыми стоят финансовые семьи.

Эпоха Круппов и Фликов давно ушла. Даже Рокфеллеры ушли из производства в банкинг — это уровень, на который переходят все, кто достиг определённого размера оборотов. Или уходят в мир чистых денег, или теряют достигнутое. Мир денег — это сообщество на самом верху пирамиды, которое имеет решающую часть во всём, что есть. Производственников самих по себе, и тем более конфликтующих с финансистами, нет.

Значит, конфликт между Трампом и Байденом проходит не по линии раздела промышленного капитала с финансовым, а по другим контурам. Скорее уместно сказать о двух фракциях финансового капитала, двух эшелонах банковского сектора. Где акулы первого уровня вступили в конфликт с акулами второго уровня. Те, кого в кризисы поглощают, пытаются противостоять тем, кто поглощает.

Ещё одной ошибкой является предположение, что крах финансового сектора не затронет ритмичную работу сектора реального. Такое невозможно в реальной экономике, где всё взаимообусловлено. Это как признать, что распад сердечно-сосудистой системы никак не отразится на работе желудка и кишечника. Отразится ещё как, потому что организм умрёт. Волна банкротств банков полностью разрушит реальный сектор. Следствием будет хаос, распад государства и гражданская война.

Вырезать спекулятивный сектор без уничтожения сектора реального нельзя. Сейчас это единое целое, и крах финансовых спекулянтов вызовет крах производства, так как рухнет банковская система.

Тем не менее внутренняя логика внутриамериканского конфликта прописана чрезвычайно интересно. Действительно, девальвация доллара с последующим обрушением уровня жизни и сносом Трампа — это вполне реальный сценарий. Как и все последующие шаги сторон, вплоть до покушений, убийств, участия военных и распада США. Кроме одного — формулы: «Реальный сектор продолжает работать без проблем». Именно крах реального сектора и послужит детонатором всех описываемых в сценарии столкновений.

Кукрыниксы. В мире акул. 1962

Внешняя стратегия, вытекающая из сценария внутреннего конфликта, также содержит ряд нереалистичных конструкций. Нереальна идея союза Ирана и Израиля, даже на условиях серьёзных предложений Ирану. США никогда не пойдут на такое предложение, Иран и Израиль никогда его не примут.

Турция никогда не примет арабов, врагов пантюркизма и геополитических конкурентов. России никогда не уступят контроля над Балканами и протектората над Курдистаном. Войны Ирана с Саудовской Аравией никогда не допустят США. Невозможна ситуация, когда «Турция больше никому не нужна».

В этом смысле более достоверным можно признать сценарии, предложенные Институтом международных экономических и политических стратегий «Русстрат». Переход элитного конфликта в горячую гражданскую войну по расовому признаку не гарантирован в силу значительного преобладания белого большинства в США.

Через расовые конфликты и экономические провокации одна группа элиты стремится свергнуть другую. Возможна фашизация режима, когда придётся наводить порядок, но сейчас идёт борьба за управление рычагами этого фашизированного режима. Как известно, кризис капитализма всегда идёт через фашистские технологии сохранения господства, а за расовыми лозунгами стоят сословно-классовые противоречия.

ТГ-канал «Толкователь» приводит интересную оценку американского специалиста русского происхождения Петра Турчина, профессора математики Коннектикутского университета и эксперта в области математического моделирования исторической динамики, чьи прогнозы отличаются удивительной точностью. Так в 2008 году Турчин точно предсказал нынешний кризис 2020 года в США.

Главным критерием кризиса Турчин называет кризис перепроизводства элиты. Это обилие всяких адвокатов, офисного планктона ТНК, финансовых менеджеров и специалистов по продажам, которые в случае краха сектора фиктивного капитала остаются у разбитого корыта и пополняют ряды уличных протестантов.

«Возникает вопрос: что будет с беловоротничковыми работниками этих компаний?» — пишет Пётр Турчин в 2008 году. «А главное, что будет с их детьми? Потому что революции, конечно, делаются молодыми. Что будет со всей этой золотой молодёжью, которая привыкла считать, что их жизнь пройдет по крайней мере в таком же достатке, как у их родителей, а на деле всё окажется гораздо хуже?»

Александр Родченко. Клерк

Кризис перепроизводства среднего класса — это один из маркеров кризиса перепроизводства на базе существующего технологического уклада, как описывает систему С. Глазьев. Именно эти слои населения являются электоратом Трампа, а также ВПК и компании нефтяной отрасли.

Производственный сектор как раз Трампу предельно враждебен — Трамп заставляет их делать невыгодное, переносить производства из Китая назад в США, где высокая стоимость рабочей силы убьёт их конкурентоспособность. И финансистам, вложивших деньги в эти предприятия, такой сценарий тоже не выгоден.

Однако описанные Андреем Школьниковым детали этапов противостояния очень реальны. Все они вполне имеют шансы на воплощение, но вопрос в том, насколько финансовые хозяева политических партий в США позволят им зайти так далеко. Раскол существует не среди демократов и республиканцев, а среди их спонсоров.

Это конфликт кукловодов, а не кукол. И существующие технологии выборов президента и подсчёта голосов в случае равенства итогов голосования приводят в тупик политическую систему США. Выйти из тупика можно лишь перевернув стол, на котором играется шахматная партия.

Значит вопрос в том, до какой степени приближения к этому тупику позволят зайти политикам (хозяевам процесса) их заказчики (финансисты и ВПК). Сейчас они пока в тени, но если после выборов возникнет угроза коллапса системы, будут включены чрезвычайные меры стабилизации. Тогда США получат хунту, а мир узнает имя нового фюрера.

Возможно, именно такой сценарий и является реальной целью хозяев США. Определить это будет можно только после окончания подсчёта голосов на ноябрьских выборах президента, который вполне может быть и последним для США в их нынешнем виде.