Луганск, , 22:36 — REGNUM Сотни нарушений среди своих служащих зафиксированы украинской погранслужбой с начала года, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, погранслужба Украины за указанный период зафиксировала 330 случаев административных правонарушений со стороны своих сотрудников.

Больше всего нарушений отмечается по статье о распитии алкогольных, слабоалкогольных напитков или употреблении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами.

По вине пьяных пограничников, добавил представитель ЛНР, с начала года произошло девять дорожных аварий, в ходе которых травмированы трое военнослужащих погранслужбы Украины, погибли трое гражданских лиц и получили травмы двое.

Осадчий «Всего за 2020 г. травмированы 352 и погибли десять военнослужащих госпогранслужбы Украины, а также травмированы двое и погибли трое граждан».

Эти преступления, согласно документам, совершены по вине украинских пограничников.

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