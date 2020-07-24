Луганск, , 22:07 — REGNUM Вербовкой из рядов ВСУ для отправки на войну с Арменией занимаются украинские националисты, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.

По словам Якова Осадчего, официального представителя Народной милиции ЛНР, этим процессом руководит заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.

Осадчий «Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт, с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении».

Представитель ЛНР также рассказал, что украинские националисты с подачи СБУ готовят «в отношении граждан армянской национальности» провокационные акции в Харькове, Запорожье и в столице Украины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Армении и Азербайджана вступили в очередную фазу противостояния, которое проявляется как на военном уровне (столкновения на границе), так и на политическом, дипломатическом, информационном и социальном.

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