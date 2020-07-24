Минск, , 21:52 — REGNUM «Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах президента Республики Беларусь», — сказано в опубликованном 24 июля сообщении Исполкома содружества.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Там проинформировали, что сегодня, 24 июля состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Виктора Гуминского (представляющего белорусскую сторону) с председателем белорусского Центризбиркома Лидией Ермошиной. Земляки обсудили «вопросы подготовки к выборам и организации деятельности миссии».

Гуминский напомнил, что с 2001 года миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг всех белорусских президентских и парламентских выборов. В официальном сообщении сказано: «Он с сожалением констатировал, что в нынешнем году в условиях пандемии COVID-19 миссия приступила к работе позже обычного и не имела возможности наблюдать за формированием избирательных комиссий, выдвижением и регистрацией кандидатов в президенты. Однако этапы предвыборной агитации, досрочного голосования и голосования в день выборов будут охвачены наблюдением».

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В состав миссии войдут представители стран — членов СНГ, Исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи этого интеграционного объединения, а также Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Основная группа наблюдателей миссии прибудет в Минск «за 2−3 дня до выборов и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики», сказано в сообщении.

Исполком СНГ проинформировал, что оценки и выводы миссия изложит на пресс-конференции 10 августа — то есть на следующий день после основного дня голосования, которое состоится 9 августа.

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Напомним, Центризбирком Белоруссии принял 55 заявлений на участие в президентской кампании, однако зарегистрировал только пятерых кандидатов в президенты. Несколько незарегистрированных кандидатов вместе с членами штабов и сторонниками находятся в следственных изоляторах. С начала лета арестовано, избито и оштрафовано около тысячи участников ненасильственных акций протеста против «выборов Лукашенко».

Миссии наблюдателей СНГ всегда положительно оценивали итоги любых выборов в Белоруссии. Миссии БДИПЧ ОБСЕ и других европейских структур, как правило, делали прямо противоположные, негативные оценки.