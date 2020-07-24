Минск, , 21:47 — REGNUM Мария Колесникова — координатор избирательного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и представитель объединённого штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской направила в правоохранительные органы республики заявление с просьбой дать оценку экстремистским материалам, опубликованным официальным печатным органом администрации президента.

«В издании «СБ Беларусь Сегодня» систематически размещаются материалы Муковозчика Андрея Николаевича, направленные на разжигание социальной и политической розни, содержащие заведомо ложные обвинения в совершении преступлений либо иные порочащие различных лиц сведения», — заявила Колесникова.

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Она отметила также, что Андреем Муковозчиком высказываются недопустимые суждения о сторонниках оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, печатным органом администрации Александра Лукашенко в таких публикациях «допускаются оскорбительные сравнения, клевета и оскорбления» в отношении Колесниковой, Тихановской и её сторонников.

Колесникова утверждает, что Муковозчик «практически ежедневно пытается запугать сторонников Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть и сравнивая предложенный символ сторонников честных выборов с вырезанной на груди красной звездой и житом во вспоротом животе».

«Неадекватность и преступный характер публикуемых текстов очевидны любому наблюдателю», — сказано в документе, опубликованном в социальных сетях.

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Колесникова напомнила о содержании 130-й статьи Уголовного кодекса Белоруссии («Экстремизм»), а также ряда других статей этого кодекса. Своё заявление она направила в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Мининформации, учреждение администрации президента «Издательский дом «Беларусь сегодня» и Центризбирком.

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