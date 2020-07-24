Вашингтон, , 21:32 — REGNUM В США может прокатиться волна выселений должников из арендованного жилья в связи с истечением 25 июля срока действия федерального запрета на такие действия. Об этом сегодня, 24 июля, пишет издание The Hill.

Напомним, что еще в марте 2020 года президент США Дональд Трамп ввел мораторий на выселение должников из арендованного жилья в связи с пандемией коронавируса, так как многие американцы стали терять работу и доход.

Издание отмечает, что в ходе недавней переписи выяснилось, что порядка 23,7 млн американцев не имеют уверенности или не полностью уверены в своей способности оплатить ренту за следующий месяц. Это около трети всех арендаторов жилья в США. Половина арендаторов заявила, что не платила ренту за предыдущий месяц.

Стоит отметить, что моратории на выселение были продублированы властями штатов, но их сроки тоже заканчиваются.

Сейчас разворачивается дискуссия, что же делать дальше. Ряд сенаторов-демократов пытаются протолкнуть через Конгресс продление моратория на выселение до марта 2021 года. С другой стороны, арендодатели выступают против продления моратория, но считают, что Конгресс должен выделить средства на помощь в выплате за жилье.