Минск, , 21:23 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая в письменном общении с другим кандидатом Светланой Тихановской продемонстрировала неспособность писать без ошибок. Об этом свидетельствует опубликованное Канопацкой письмо, адресованное Веронике Цепкало — главе избирательного штаба Валерия Цепкало, вынужденного бежать в Россию вместе с детьми.

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — координатор избирательного штаба не зарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) — провели серию массовых мероприятий и дали несколько интервью белорусским и зарубежным СМИ. Они создали объединённый штаб и предложили альтернативным участникам президентской кампании снять свои кандидатуры в пользу Тихановской.

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Канопацкая, которую часто называют «спойлером» Александра Лукашенко, в своём письме весьма резко отреагировала на такое предложение, прозвучавшее, как она написала, «в эфире крупнейшего беларуского информационного ресурса». Согласно правилам русского языка, который является государственным в Белоруссии, изучаемым в младших классах школы, в написании слова «белорусского» кандидат на высший государственный пост сделала две грамматические ошибки.

Считающая себя юристом Канопацкая в том же письме к Цепкало сообщила (орфография и пунктуация оригинала): «Никаких переговоров ни с Вами, как с лицом, исполняющим большую часть функций ограниченно дееспособного кандидата в Президенты Республики Беларусь, ни со второй представительницей кандидата в Президенты Республики Беларусь — Марией Колесниковой я вести не буду».

На самом деле Светлану Тихановскую никто не ограничивал в дееспособности — ни как гражданина, ни как кандидата в президенты. Ещё одна юридическая ошибка в этом же предложении — упоминание о Колесниковой как о представительнице кандидата в президенты.

В сопроводительном комментарии к публикации своего письма Канопацкая сообщила интересную для правоохранителей деталь, заявив, что «председатель ЦИК РБ госпожа Лидия Ермошина буквально за уши втянула в регистрацию сперва инициативную группу Светланы Тихановской, а затем волевым решением и авторитарным давлением на членов ЦИК РБ и саму Свету Тихановскую».

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