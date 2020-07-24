Брюссель, , 21:20 — REGNUM Европейский союз намерен значительно ограничить экспорт «чувствительных» технологий и оборудования в Гонконг, 24 июля сообщает агентство Reuters.

Согласно внутреннему документу ЕС, на который ссылается агентство, меры принимаются в ответ на китайский закон о национальной безопасности. Рассмотрение документа ожидается 28 июля.

Экспорт продукции может быть ограничен, когда «есть основания подозревать нежелательное использование», в частности для совершения кибератак.

Читайте также: Пекин заявил протест Лондону из-за виз для жителей Гонконга