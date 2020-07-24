Багдад, , 21:19 — REGNUM Четыре реактивных снаряда взорвались на территории базы коалиционных сил Бесмая в Ираке, передаёт 24 июля Alsumaria.

По данным источников в миноброны Ирака, один из снарядов попал в склад с обмундированием.

Отметим, что атака произошла накануне передачи Багдаду контроля над Бисмаей. В этом лагере происходило до сих пор обучение иракских военных испанскими инструкторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля в иракской провинции Ди-Кар прогремел взрыв, в результате чего пострадала автоколонна с американским оборудованием.

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