Киев, , 21:12 — REGNUM Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и предводитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов готов идти на Крым «в первых рядах штурмового батальона».

Об этом он заявил 24 июля изданию «Цензор.net».

По его словам, дело только за решением президента Украины Владимира Зеленского о наступлении на полуостров.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — цитирует издание слова Турчинова.

Кроме того, Турчинов также заявил, что у Зеленского после денонсации Кремлем Харьковских соглашений, позволявших российским войскам находиться на Крымском полуострове еще до его воссоединения с РФ, нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине неоднократно заявляли, что у них уже есть стратегия «деоккупации Крыма», но раскрывать её конкретное содержание не стали.

Читайте ранее в этом сюжете: Толпу на «майдане» использовали для захвата власти — экс-соратник Порошенко