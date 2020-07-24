Газни, Афганистан, , 20:57 — REGNUM Три человека погибли и один получил ранения при взрыве в уезде Арезо (провинция Газни, Афганистан), сообщает 24 июля Anadolu.

Данные о теракте распространила пресс-служба главы провинции. Все жертвы теракта — гражданские лица, ехавшие в машине, которая зацепила растяжку.

За содеянное пока не взяла ответственность ни одна террористическая группировка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля, в Газни в ходе теракта погибли шесть и ранения получили девять человек.

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