Париж, , 20:49 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах описал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным и произошедший на ней курьез. Мемуары Саркози под названием «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes) появились в продаже сегодня, 24 июля.

По словам Саркози, впервые он встретился с российским лидером в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит «Большой восьмерки». Организаторы мероприятия угощали всех шоколадом. Лакомство пришлось по вкусу как самому Саркози, так и президенту России Владимиру Путину.

В какой-то момент на тарелке остался только один кусок, к которому одновременно потянулись две руки — Николя Саркози и Владимира Путина.

«Сложилась забавная ситуация, <…> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку», — описывает произошедшее президент Франции.

Он отмечает, что Путин много смеялся по этому поводу.

Также Саркози пишет, что разговаривать с Путиным очень легко — российский лидер всегда внимательно слушает, очень вежлив и приятен. Хоть он и верен своим друзьям и своим убеждениям, но при этом может изменить позицию, если его переубедили.