Скопье, , 23:55 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 июля выступила с пресс-конференцией, в ходе которой назвала абсурдными заявления о том, что Россия якобы вмешивалась в процесс проведения досрочных парламентских выборов в Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, по её словам, такое вмешательство, напротив, оказали политические руководители западных государств, выступавшие в ходе избирательной кампании с видеообращениями, в которых открыто призывали избирателей голосовать за ту или иную партию.

Захарова заявила, что запад применяет в отношении России двойные стандарты, позволяя себе вмешательство в выборы и обвиняя в нем же нашу страну.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Северной Македонии проходили с 13 по 15 июля.

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