Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Американская сторона, решая проблему Афганистана, согласилась вступить по этому поводу в переговоры с Ираном. Об этом заявил 24 июля Залмай Халилзад, американский представитель по Афганистану, в ходе публичного выступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вывод американских войск из Афганистана не сопровождается, как предполагалось при заключении соглашения между Вашингтоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), снижением уровня насилия.

Исламисты продолжают свою террористическую деятельность и обвиняют при этом американцев в том, что те провоцируют срыв договорённостей.

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В МИД Ирана четыре дня назад заявили, что считают американцев ненадёжными переговорщиками по Афганистану.

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