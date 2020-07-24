Москва, , 20:11 — REGNUM Двусторонние отношения, а также касающиеся Африки проблемные вопросы обсудили на встрече 24 июля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и советник президента Республики Конго по внешнеполитическим вопросам Франсуазу Жоли.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, пояснив, что среди прочих обсуждался вопрос «реализации российскими компаниями энергетических и инфраструктурных проектов» в Республике Конго.

Москва и Браззавиль обсудили также проблему пандемии COVID-19. Важной темой стали вопросы «с акцентом на политическое урегулирование конфликтов» в Африке.

Напомним, центральноафриканская страна, Республика Конго, строит экономику на экспорте нефти. Также она продаёт лесоматериалы, сахар, какао, кофе и алмазы. США и Китай являются основными импортёрами у Браззавиля.

В конце мая прошлого года официальный визит в Москву нанёс президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Были подписаны восемь соглашений и других двусторонних документов, в частности — о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях и о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

В начале июля 2020 г. президенты двух стран поговорили по телефону. Сассу-Нгессо поздравил президента РФ Владимира Путина с итогами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в российской Конституции.