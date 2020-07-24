Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Рабочие консультации между Россией и США, касающиеся нераспространения ядерного оружия, состоятся 28−30 июля, сообщает 24 июля Госдеп.

Переговоры пройдут в столице Австрии. Со стороны Вашингтона в них, помимо представителей Госдепа и Пентагона, будут участвовать члены американского совета по нацбезопасности и эксперты по энергетике.

Будут обсуждаться ядерная доктрина, а также технические вопросы (боеголовки, прозрачность и проверяемость) контроля над этими вооружениями.

В Госдепе добавили, что американскую сторону интересует включение в договорённости по нераспространению ядерного оружия «третьей стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы при нынешнем президенте Дональде Трампе отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тянут (вероятно, хотят отказаться от него) с продлением другого договора по ядерному оружию — СНВ-3.

СНВ-3, или Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, двусторонний, и Вашингтон пытается оказать давление на Пекин, чтобы, выйдя из СНВ-3, попытаться в рамках нового договора контролировать и Россию, и Китай.

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