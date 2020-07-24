24 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Все факты в данный момент говорят в пользу того, что президент Сербии идет к подписанию всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Приштиной, которое будет содержать признание независимости Косово в той или иной форме и согласие Белграда на вступление этого сепаратистского формирования в ООН. По всей видимости, Россия против того, чтобы вопрос Косово решался вдали от СБ ООН.

Татьяна Стоянович, , 19:30 — REGNUM Любимая западными СМИ тема пресловутого «российского вмешательства» в политические процессы других стран за последний год довольно часто отражалась и в медийном пространстве Сербии. В частности, в ноябре 2019 года произошёл «шпионский скандал», когда в сербской прессе со ссылкой на видео в YouTube была опубликована новость о том, как «российский разведчик» Георгий Клебан вербует сербского офицера. Публикация спорного материала не первой свежести (с момента записи и до публикации видео прошло несколько лет) тогда породила множество вопросов, но на межгосударственные отношения скандал не повлиял.

Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях ряд сербских СМИ попытался сфабриковать новую «аферу» — первую страницу издания Srpski telegraf украсила огромная фотография президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, снабжённая заголовком одной из статей номера — «Российское «глубинное государство» рушит Вучича за спиной у Путина». Представителей этого «глубинного государства» автор публикации опознал в лице супруги бывшего премьер-министра России Светланы Медведевой, экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова и главы Россотрудничества Евгения Примакова. Также в качестве организации, которая продвигает интересы «глубинного государства», был назван Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, учредителем которого является МИД РФ.

О причинах новой антироссийской кампании в сербских СМИ ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

ИА REGNUM Почему тема «злокачественного влияния России» на политику балканских стран в эти дни опять поднимается в сербской прессе? Кто может быть заинтересован в этом?

По всей видимости, за этой кампанией может стоять неформальный советник президента Александра Вучича по работе со СМИ — Владимир Беба Попович. Он осмыслил всю кампанию вокруг русофобского «госпереворота» в Черногории в день парламентских выборов в октябре 2016 года. За попытку организовать мнимый государственный переворот в этой балканской стране суд в Подгорице приговорил, кроме черногорских граждан, еще нескольких граждан Сербии, а также двух граждан России, о которых до сих пор неизвестно, существуют ли они вообще. После того как в издании Srpski telegraf была опубликована спорная статься, телеканал Pink, подконтрольный Вучичу и его советнику Поповичу, организовал в утреннем эфире дискуссию на тему российского «глубинного государства». В этой передаче с участием редактора телеканала, бывшей супруги президента Сербии Ксении Вучич и главного редактора издания Srpski Telegraf Милана Ладжевича в очередной раз были озвучены все эти бессмысленные утверждения насчет России. Так что можно предположить, что последняя антироссийская кампания в сербских СМИ прошла не без ведома президента страны.

ИА REGNUM Тем не менее мы знаем, что официальный Белград поддерживает хорошие отношения с Москвой. Зачем сербскому руководству портить отношения с российскими коллегами, и при этом именно сейчас?

Да, это логичный вопрос. Почему именно сейчас? Редактор издания Srpski telegraf в этой передаче даже оговорился, сказав, что российское «глубинное государство» намерено сорвать недавно возобновившиеся переговоры между Александром Вучичем, Евросоюзом и США по Косово и Метохии. Как вы знаете, сербский лидер так и не пригласил Москву присоединиться к этим переговорам, хотя Россия является постоянным членом СБ ООН и гарантом Резолюции 1244 по Косово и Метохии. Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Белград в июне текущего года озвучил позицию России касательно того, что переговоры о будущем южного сербского края должны вестись в рамках этого документа, одобренного СБ ООН.

По моему мнению, все факты в данный момент говорят в пользу того, что Александр Вучич идет к подписанию всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Приштиной, которое будет в той или иной форме содержать признание независимости Косово и согласие Белграда на вступление этого сепаратистского формирования в ООН. По всей видимости, Россия против того, чтобы вопрос Косово решался вдали от СБ ООН.

ИА REGNUM Нам пока неизвестно, как отреагирует официальная Москва на соглашение, которое могут подписать Белград и Приштина при посредничестве ЕС. Существуют ли, на Ваш взгляд, какие-то причины для того, чтобы Москва не поддержала это соглашение, несмотря на заявления российского руководства о том, что для России приемлема любая договоренность, которую достигнут в процессе переговоров сербские и албанские представители?

Я не могу говорить о политике России, но могу говорить о международном праве. Даже простые люди, далекие от юридической науки, понимают, что соглашение, которое Вучич собирается подписать с Приштиной по указке Запада, никак не соответствует международному праву. Если Россия с этим не согласится, она не будет действовать против Сербии или против Запада, а просто будет выступать в защиту международного права и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии 1999 года. Я хотел бы напомнить, что этот документ приняли не Сербия, не США и не Евросоюз, а СБ ООН. Поэтому Косово — не только внутренний вопрос Сербии: это вопрос всего международного права. Гарантами Резолюции 1244 являются, помимо западных стран, еще и Россия и Китай. К тому же любому, кто интересуется международной политикой, понятно, что это Россия вложила свой дипломатический авторитет в кампанию отзыва признания Косово 17 странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Я считаю, что Москва действует исходя их необходимости соблюдения международного права, а не только исходя из интересов развития российско-сербских двухсторонних отношений. Тем более, защищая международное право, Россия в данном случае защищает и сербские национальные интересы. Мне кажется, что Москва, когда придет время определяться по поводу возможного соглашения между Белградом и Приштиной, будет учитывать и этот факт.

ИА REGNUM Хотя в антироссийской кампании, если можно ее так назвать, участвуют прежде всего негосударственные СМИ, могут ли их необоснованные обвинения в перспективе нанести реальный ущерб сербско-российским отношениям?

Я хотел бы напомнить, что в этой кампании участвовал и государственный телеканал РТС, который в этом году неоднократно продемонстрировал в эфире одиозный фильм «Свидетели Путина». Мне кажется, что прежде всего нужно понять, что является целью всей этой кампании. По моему мнению, пропаганда президента Вучича готовит почву на случай, если Россия в какой-то момент не поддержит соглашение, которое он вопреки сербской конституции подпишет с Приштиной. В таком случае сербским избирателям надо будет объяснить то, что очень сложно поддается рациональным объяснениям — как самый популярный политик в Сербии Владимир Путин мог не поддержать план «патриота» Александра Вучича, который тот придумал вместе с Западом. Поэтому нужно выдумать российское «глубинное государство», которое вместе с сербским оппозиционером Младжаном Джорджевичем якобы создает в России движение, способное обмануть самого Путина. Если до этого дойдет, сербским избирателям надо как-то объяснить. почему Москва не поддерживает соглашение, которое их президент подписал фактически не с Приштиной, а с Западом, и которое они должны воспринимать как лучшее из возможных. Это не значит, что так обязательно будет, но пока кажется, что всё идет в этом направлении.