Москва, , 19:10 — REGNUM К сдержанности и мирному решению споров проживающих в России представителей азербайджанского и армянского этноса призвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Её обращение 24 июля распространила пресс-служба омбудсмена.

В сообщении указано, что Москалькова крайне обеспокоена происходящими в Москве конфликтами между представителями азербайджанского и армянского народов. По её словам, все противоречия стороны обязаны решать в рамках имеющихся правовых механизмов.

«Разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности являются недопустимыми в любом цивилизованном обществе, подрывают основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и могут привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям», — отмечено в заявлении Москальковой.

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