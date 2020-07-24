Кишинёв, , 19:03 — REGNUM Отказ Интерпола от объявления в международный розыск Владимира Плахотнюка странен и наводит на подозрения, сообщил 24 июля молдавский президент Игорь Додон в своём обращении к согражданам.

Додон отметил, что кто-то, он надеется, что не США, пытается дать беглому олигарху геополитическую «крышу». Президент Молдавии отметил, что Плахотнюка, вероятно, скрывают, чтобы потом «использовать для президентских выборов».

Напомним, Кишинёв настаивает на депортации Плахотнюка из США, где он, по данным молдавских властей, скрывается. Олигарх является фигурантом ряда уголовных дел и в России, которая объявила его в международный розыск ещё два с половиной года назад.

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