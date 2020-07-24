Душанбе, , 18:53 — REGNUM В Таджикистане не зафиксировано ни одной смерти врача с диагностированным коронавирусом, который бы заразился на работе. Об этом сегодня, 24 июля, на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода.

«Не было такого, чтобы врач заразился на рабочем месте, при лечении пациентов от коронавируса, и скончался от этого. Врач как обычный гражданин Таджикистана из-за несоблюдения гигиены, санитарно-эпидемиологических норм мог заразиться на улице, дома, в местах массового скопления», — настаивает глава минздрава.

Как подмечает «Азия-Плюс», министр проигнорировал неоднократно заданный вопрос о том, у скольких врачей в стране подтверждён коронавирус.

Напомним, местные СМИ неоднократно сообщали о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей, работающих непосредственно с пациентами, у которых выявлен коронавирус нового типа.