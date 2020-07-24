Тегеран, , 18:43 — REGNUM «Тяжёлые последствия» ожидают американских военных за их агрессию в воздухе, написал 24 июля Хосейн Амир Абдоллахиан, помощник главы Исламского консультативного совета по международным вопросам, в Twitter.

Таким образом представитель иранского парламента отреагировал на ситуацию с сопровождением, которое устроили ВВС США пассажирскому самолёту, летевшему из столицы Ирана в столицу Ливана накануне, 23 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы уверяют, что их сопровождение было безопасным, но в Тегеране этот шаг восприняли как агрессию и как создание угрозы для человеческих жизней.

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