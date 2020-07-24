Бишкек, , 18:43 — REGNUM Новые зарегистрированные случаи заболевания граждан пневмонией и COVID-19 должны быть изучены. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба сегодня, 24 июля.

По словам главы правительства, медики должны проводить ежедневный анализ на основе подворовых обходов.

«К примеру, если человек сегодня кашляет, завтра у него может подняться температура, через два-три дня состояние больного может резко ухудшиться. Должна проводиться профилактическая работа, предварительный анализ. На основе аналитики будет ясна прогнозируемая ситуация на перспективу», — пояснил он.