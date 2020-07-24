Москва, , 18:28 — REGNUM Соблюдать российское законодательство и не участвовать «в каких-либо инициативах, акциях или собраниях» на фоне обострения отношений с Баку призвал посол Армении в РФ Вардан Тоганян, сообщили 24 июля в пресс-службе армянского диппредставительства.

Тоганян отметил, что сейчас такая линия поведения необходима, поскольку отдельные граждане, по данным посольства Армении, пытаются на организовать на территории РФ «различные акции, некоторые пользователи в социальных сетях выступают с призывами собраться в той или иной части Москвы и других городов» России.

Посол отметил, что и такие призывы, и подобные акции сейчас, в ситуации обострения отношений между Ереваном и Баку, принесут не пользу, а вред.

Тоганян «Наша с вами общая задача — действовать в рамках российского законодательства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве между гражданами Армении и Азербайджана произошла массовая драка с большим числом задержанных. Беспорядки являются отголоском военной конфронтации на армяно-азербайджанской границе, продолжающейся без малого две недели.

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