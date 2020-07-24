Афины , , 18:24 — REGNUM Печально звонят с утра 24 июля колокола греческих церквей. Так Греция сопровождает превращение в мечеть собора Святой Софии, сообщает AMNA.

В 12 часов, когда призвали верующих к молитве в бывшем музее Святой Софии, по Греции зазвонили колокола. Горький звон продолжается во многих городах с самого утра. На храмах приспущены флаги.

Многие люди, которые не знали причину траурного звона колоколов, узнавая, что колокола звенят печально из-за превращения Святой Софии в мечеть, эмоционально обсуждают решение турецкого руководства и спешат в храмы.

Тысячи верующих мусульман приняли участие 24 июля, в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана, в первой молитве в Святой Софии, превращенной теперь в мечеть. Церемония началась с чтения президентом стихов из Корана, затем раздался призыв к молитве из четырех минаретов, расположенных вокруг храма. Многие молились возле него, десятки людей прорвались сквозь полицейский кордон, чтобы приблизиться к Святой Софии.