Нью-Дели, , 18:18 — REGNUM Индийские и китайские дипломаты провели встречу, на которой обсудили ситуацию на границе Индии и Китая и продолжающийся процесс развода сил на линии фактического контроля, сообщает 24 июля МИД Индии.

«Они согласились с тем, что скорейшее и полное разъединение войск вдоль линии фактического контроля и деэскалация в приграничных районах Индии и Китая… и полное восстановление мира и спокойствия имеют важное значение для плавного общего развития двусторонних отношений», — отмечено в заявлении индийского МИД.

Стороны договорились организовать следующую встречу старших командиров для согласования дальнейших действий по скорейшему разведению сил и деэскалации конфликта.

Представители МИД Китая и Индии будут поддерживать постоянные контакты как на дипломатическом, так и на военном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года на линии фактического контроля в Ладакхе между Китаем и Индией началось обострение военного конфликта. Своего пика оно достигло 15 июня, когда в результате инцидента погибли 20 индийских солдат.

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