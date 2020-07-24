Тегеран, , 18:11 — REGNUM Организованный американскими военными инцидент с созданием помех иранскому пассажирскому самолёту — опасная игра с человеческими жизнями, сообщил 24 июля журналистам официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Комментируя «сопровождение», которое накануне, 23 июля, устроил американский истребитель F-15 иранскому лайнеру Mahan Air, летевшему в столицу Ливана, Мусави указал на то, что эти действия «незаконны и опасны».

И они показывают, что США готовы играть «жизнями невинных людей», поскольку никакого соблюдения безопасной дистанции, как утверждают в Пентагоне, в действительности не было.

Представитель иранского МИД добавил, что американцам будет дан ответ на их агрессивные проявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с опасным сближением американского военного самолёта F-15 с иранским пассажирским лайнером рейса Тегеран — Бейрут произошел накануне, 22 июля, над сирийским районом Эт-Танф.

Американское командование утверждает, что никаких дистанционных норм нарушено не было.

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